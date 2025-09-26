Доналд и Меланија Трамп снимени за време на расправија со хеликоптер: Bидеото привлекува внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија Трамп беа снимени за време на дискусија во хеликоптер, враќајќи се во Белата куќа од сесијата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк.Тој мавташе со прстот кон неа, а таа ја тресеше главата. „Дејли меил“ ги контактираше своите претставници во врска со видеото, но тие сè уште не добиле одговор. Следеа бројни коментари на социјалните мрежи.„Го сакам американскиот начин на живот“, „Тие се во брак и се караат, тоа е нормално“, „Изненаден сум што дури и зборуваат кога мислат дека камерите не ги снимаат“, се некои од нив.

CHOPPER CLASHTrump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul— Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025

Ве потсетуваме дека претходно изјави дека тој и Меланија биле жртви на „тројна саботажа“ во Њујорк.„Вистинска срамота се случи вчера во Обединетите нации – не еден, не два, туку три многу злокобни настани!“, напиша тој на Truth Social, осврнувајќи се, меѓу другото, на расипаниот телепромптер, ескалатор и проблем со звукот во аудиториумот.Тој додаде дека е неверојатно како тој и Меланија не паднале на острите рабови на скалите. Тој повика на отпуштање или апсење на вработените во ОН откако портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека ескалаторите биле намерно запрени.



