Доналд Трамп за изведувачите кои ги откажаа настапите за да ја прослават 250-годишнината од Соединетите Американски Држави: „Не сакам таканаречени уметници“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп остро ги критикуваше неколку музичари кои одбија да настапат на настанот „Слобода 250“, серија концерти и настани организирани за одбележување на 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави.

Имено, во објава на социјалната мрежа Truth Social, Трамп изјави дека некои уметници имаат трема пред настапот и посочи дека тој би можел да биде главната атракција на настанот.

„Сфаќам дека уметниците почнуваат да ја губат самодовербата кога станува збор за настап во среда, па затоа размислувам да ја донесам најголемата атракција во светот“, напиша Трамп, додавајќи дека привлекува поголема публика од Елвис Присли во неговиот најдобар период.

Тој, исто така, ја најави можноста за одржување на голем говор, за кој тврди дека дополнително ќе ги мотивира граѓаните и ќе ја зајакне поддршката за неговата политика.

„Пред две години, Соединетите Американски Држави беа мртви. Денес, ние сме најуспешната и најпопуларната земја во светот. Не сакам таканаречени уметници кои заработуваат премногу пари, а не се среќни. Сакам да бидам опкружен со среќни, паметни и успешни луѓе кои знаат како да победат“, рече тој.

Трамп додаде дека им наложил на своите претставници да ја истражат можноста за организирање митинг наречен „Америка се врати“, кој би се одржал во Вашингтон во исто време и на истата локација како и планираниот концерт.

Неговата реакција дојде откако неколку уметници ги откажаа своите настапи на серијата концерти „Слобода 250“, која требаше да се одржи од 25 јуни до 10 јули.

Меѓу музичарите кои се откажаа се Мартина Мекбрајд, Брет Мајклс, Морис Деј енд Д Тајм, Јанг МС и Комодорес. Во своите изјави, тие наведоа дека не биле свесни за политичката позадина на настанот.

Мекбрајд на Инстаграм забележа дека ѝ било кажано дека станува збор за непартиски настан, што подоцна се покажа како лажно.

Раперот Јанг МС изрази слично мислење, велејќи дека изведувачите не биле информирани за политичката поврзаност на настанот, нарекувајќи го целиот проект „измама“.

Брет Мајклс, исто така, рече дека настанот, кој првично му бил претставен како прослава на земјата, на крајот се претворил во нешто многу поконтроверзно отколку што се согласил. Тој додаде дека тој и членовите на неговиот бенд добиле закани по одлуката да настапат.

Досега, меѓу потврдените изведувачи се Ванила Ајс и Фаб Морван од поранешното дуо Мили Ванили, додека раперот Фло Рида сè уште не објавил дали ќе настапи.

The post Доналд Трамп за изведувачите кои ги откажаа настапите за да ја прослават 250-годишнината од Соединетите Американски Држави: „Не сакам таканаречени уметници“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: