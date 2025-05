Доналд Трамп одговара на прозивките од Брус Спрингстин: Тој е преценет, напорен кретен

0 SHARES Сподели Твитни

Музичарот Брус Спрингстин неодамна јавно го искажа својот став за Доналд Трамп пред обожавателите собрани во Манчестер, а по навредите, Трамп се огласи на својот Твитер.Брус ги изрази своите ставови за Доналд Трамп нарекувајќи го „неспособен предавник“, што го налути Трамп, кој не ги бираше зборовите кон Спрингстин. Спрингстин истакна дека Трамп води „корумпирана, некомпетентна и предавничка администрација“.Тој, исто така, одржа серија говори на сцената во Манчестер, каде што ја започна својата најнова турнеја „Земја на надежта и соништата“. View this post on Instagram A post shared by MSNBC (@msnbc)„Во САД, најбогатите луѓе уживаат во напуштањето на најсиромашните деца во светот, болеста и смртта. Тие садистички уживаат во болката што им ја нанесуваат на лојалните американски работници. Тие ги напуштаат нашите големи сојузници и се на страната на диктаторите против оние кои се борат за слобода“, рече Спрингстин.Трамп одговори на овие обвинувања: „Тој е преценет, не е талентиран човек, тој е само здодевен, досаден кретен. „Поспаниот Џо“ немаше поим што прави, но Спрингстин е глупав и не можеше да види што се случува или што можеше да направи. Овој исушен рокер „слива“ треба да си ја држи устата затворена додека не се врати на земја, тоа е само вообичаена работа. Потоа сите ќе видиме како ќе се снајде.“Donald J. Trump Truth Social 05.16.25 10:07 AM EST. pic.twitter.com/3WM0mcbtWN— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 16, 2025Само неколку часа подоцна, Трамп реши да ја критикува и Тејлор Свифт, пишувајќи на Твитер: „Дали некој забележал дека откако реков дека ја мразам Тејлор Свифт, таа веќе не е толку популарна“.Откако Свифт ја поддржа Камала Харис, Трамп напиша на Твитер дека ја мрази. Спрингстин и Свифт сè уште не одговорија на навредите од Трамп. Турнејата на Спрингстин ќе продолжи вечерва со концерт во „Co-Op Live“ во Манчестер.Во неговото неодамнешно интервју за „Париз Меч“, Спрингстин рече: „Да ми кажевте пред 10 или 15 години дека ќе морам да се грижам за опстанокот на демократијата во Соединетите Американски Држави, ќе ви кажев дека сте го изгубиле разумот, но еве нè. Затоа морам повторно да одам на турнеја, за да го контекстуализирам она што се случува тука во моментов. Сè уште не го гледате тоа во Европа, но тука во Америка, луѓето се исплашени. Сите се прашуваме што ќе се случи утре, никој не знае. Бидејќи човекот што е наш претседател е неурамнотежена личност, едно е сигурно – нашата непосредна иднина ќе биде многу комплицирана.“



Пронајдете не на следниве мрежи: