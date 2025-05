Доналд Трамп откри дали високите царини ќе влијаат на франшизата за Џејмс Бонд

0 SHARES Сподели Твитни

Се чини дека плановите на Доналд Трамп да воведе високи царини за филмови произведени во странство нема да важат за франшизата Џејмс Бонд.Порано оваа недела, Трамп ја шокираше јавноста кога објави дека ќе одобри 100-процентни царини за филмови снимени надвор од САД, во обид да ја „спаси“ „умирачката“ филмска индустрија на Америка.Тој напиша на социјалните мрежи во тоа време: „Филмската индустрија во Америка умира многу брзо. Други земји нудат разни стимулации за да ги привлечат нашите филмски работници и студија надвор од Соединетите Американски Држави. Холивуд, како и многу други области во САД, се уништува. Ова е координиран напор од други нации и, според тоа, закана за националната безбедност. Покрај сè друго, ова е прашање на пораки и пропаганда!“Сепак, франшизата за Џејмс Бонд не изгледа дека е засегната од 100-процентните царини на Трамп, што претседателот ги откри за време на прес-конференцијата во четврток (8 мај) на која се разговараше за трговски договор со Велика Британија.За време на прес-конференцијата, Трамп дополнително го зацврсти својот план за воведување царини за филмови направени надвор од САД: „ Ќе воведеме некои царини бидејќи голем дел од [филмската продукција] ја напушти оваа земја. Сите тие живеат тука, парите доаѓаат од тука, сè доаѓа од тука, но тие ги снимаат филмовите во други земји. Затоа ќе направиме нешто за да ги вратиме, можеби на голем начин. “Тој продолжи, уверувајќи дека франшизата за Џејмс Бонд нема да биде засегната од неговиот тарифен план, навестувајќи дека тоа може да биде знак на почит кон Шон Конери: „ Но, Џејмс Бонд нема за што да се грижи, можам да ви го кажам тоа. Знаете, Шон Конери ми беше пријател. Шон Конери е одговорен за тоа што добив дозвола за градење во Абердин. Тој рече: „Нека тој проклет човек си ги гради своите терени за голф.“ Веќе четири години бев во процесот, а тоа беше невозможно во Абердин… Тој беше одличен човек, Шон Конери. “Trump: We are putting tariffs on that particular film. The moviemakers. And we’re going to be doing some tariffs to get them.. James bond has nothing to worry about, that I can tell you. Sean Connery was a friend of mine. Great guy. pic.twitter.com/BwzVlfwIxI— Acyn (@Acyn) May 8, 2025Точно како Трамп планира да се осигури дека омилената франшиза 007 нема да биде опфатена со царините, останува нејасно. Исто така, не е јасно дали царинските планови на Трамп важат исклучиво за филмови снимени во странство или за американски продукции кои делумно се снимаат надвор од земјата.Откако ги објави царините од 100 проценти, Трамп се чини дека го омекна својот став по ова прашање, велејќи им на новинарите: „Не сакам да ѝ наштетам на индустријата, сакам да ѝ помогнам. Затоа ќе се сретнеме со претставници на индустријата. Сакам да бидам сигурен дека се задоволни со тоа, бидејќи најважно за нас е создавањето работни места“.



