Доналд Трамп ќе прати војска во Портланд, се повикува на контроверзен закон стар 200 години

Трамп ќе испрати војска во Портланд за справување со „домашните терористи“

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе распореди војници во градот Портланд, Орегон, за да се справи со, како што ги нарече, „домашните терористи“. Контроверзниот потег, кој тој вели дека е неопходен за заштита на федералниот имот, е ескалација на неговата „закон и ред“ реторика по атентатот врз Чарли Кирк и се повикува на еден од најстарите и најмоќни закони во Америка.

Во својата објава, Трамп наредил Министерството за одбрана да ги обезбеди сите потребни војници и дозволил „употреба на сила, доколку е потребно“. Иако Уставот на САД генерално забранува употреба на војската за домашни полициски цели, постои еден клучен исклучок: „Законот за востание“ (Insurrection Act) од 1807 година. Овој закон, кој ретко се користи, му дава на претседателот широки овластувања да распореди војници на американска територија за да го сузбие законот и редот, дури и без согласност на локалните власти.

Зошто токму Портланд?

Портланд, најголемиот град во Орегон, со децении е центар на левичарски и анархистички активизам во САД и е дом на силното движење „Антифа“. Поради ова, градот е постојана мета на конзервативните политичари и медиуми, кои го прикажуваат како град на беззаконие и хаос. За Трамп, испраќањето војска во Портланд е симболичен чин на воспоставување ред во „непријателска“ територија.

Повторување на историјата

Ова не е првпат Трамп да се заканува или да користи федерални сили во Портланд. За време на големите протести во летото 2020 година, тој испрати федерални агенти во необележани комбиња да апсат демонстранти, што предизвика огромни критики за кршење на граѓанските слободи. Сегашниот потег се гледа како директна реприза и ескалација на таа тактика.

На крајот, иако на површина изгледа како мерка за воспоставување ред, овој потег е пред сè политички театар. Тоа е демонстрација на сила, наменета да ја мобилизира неговата база и да го зацврсти неговиот имиџ на „силен“ лидер кој не се плаши да употреби војска против сопствените граѓани кои ги смета за непријатели.