Доналд Трамп ќе се сретне со Владимир Путин во неговиот авион, а потоа ќе одат во воената база

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе го пречека својот руски колега Владимир Путин во својот авион пред да се упатат кон воена база во Алјаска каде што ќе започне формалниот дел од состанокот, објави Кремљ.Средбата меѓу Путин и Трамп во Алјаска ќе биде нивна прва во вториот мандат на Трамп. Двајцата последен пат се сретнаа во 2021 година.Состанокот беше организиран, на барање на Русија, во врска со ситуацијата во Украина, имено агресијата што Русија ја започна против оваа земја во февруари 2022 година и која сè уште трае.Трамп и Путин ќе ја започнат средбата во 21:00 часот по локално време во Македонија, а ќе се одржи во воената база Елмендорф-Ричардсон, најголемата во Алјаска.Освен Украина, на маса се и други прашања од важност за Путин и Трамп, а примарниот фокус ќе биде на потенцијалната нормализација на односите меѓу Москва и Вашингтон.Русија се надева дека ќе излезе од овој состанок без дополнителни санкции, кои ги најави Трамп, и со потврда за окупацијата на одредени делови од Украина, како и со потенцијал за отворање кон американскиот и на крајот кон светскиот пазар.Од друга страна, Трамп се надева дека од овој состанок ќе излезе со план за прекин на огнот во Украина. Тој во изборната кампања рече дека ќе ја запре војната „за 24 часа“, но не успеа во тоа. Овој состанок е неговиот најсериозен обид досега да ја заврши војната што започна со руската инвазија на Украина.

