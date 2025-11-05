„ДОНАЛДE, ЗНАМ ДЕКА ГЛЕДАШ, ПОЈАЧАЈ ГО ТОНОТ“! Првиот муслимански градоначалник на Њујорк го повика американскиот претседател, додека толпата извикуваше „МАШАЛА“ ,ова е ОДГОВОРОТ на Трамп (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Зохран Мамдани, новиот градоначалник на Њујорк, во својот говор по изборната победа, првиот муслиман на чело на најголемиот американски град, директно му се обрати на американскиот претседател Доналд Трамп.

Зохран Мамдани (34) победи на изборите за градоначалник на Њујорк и ќе биде првиот муслиман на чело на најголемиот град во САД.

Демократскиот социјалист, како што се нарекува себеси, беше релативно непознат до пред само неколку месеци, а победи со ветувања дека ќе ги оданочи милионерите за да обезбеди пари за проширување на програмите за социјална помош.

– Во овој момент на политичка темнина, Њујорк ќе биде светлината – рече Мамдани во својот победнички говор пред поддржувачите што траеше помалку од половина час.

Би-Би-Си објави дека Мамдани ги презентирал плановите што ги има за градот и го предизвикал американскиот претседател Доналд Трамп , роден во Њујорк.

За време на говорот, Мамдани се фокусираше главно на својата визија за управување со Њујорк, но британскиот медиумски сервис известува дека било само прашање на време кога ќе се појави неговиот најголем критичар.

– Доналд Трамп, бидејќи знам дека ме гледаш, имам овие зборови за тебе: зголеми ја јачината на звукот. За да стигнеш до кој било од нас, ќе мора да поминеш покрај сите нас – рече Мамдани.

Толпата негови поддржувачи го поздрави тоа со ентузијазам, а со таков говор се слушнаа извици „Машала хабиби“, што на арапски значи „Бог така сакаше“.

Додека Мамдани зборуваше за него, Трамп објави објава на својата социјална мрежа Truth (Truth Social).

– …И ТАКА ЗАПОЧНУВА! – прочитајте ја кратката објава на Трамп.

Во својот говор, Мамдани ги спомена многуте ветувања што ги даде во изборната кампања и како планира да ги исполни за клучните групи гласачи кои му помогнаа да го постигне овој успех.

Тој ги повтори ветувањата за бесплатен превоз со автобус, заштита на децата за сите њујорчани и борба против зголемувањето на кириите за да се направи домувањето во градот подостапно.

Мамдани вети дека ќе се залага за сите њујорчани , вклучително и оние кои не гласаа за него, вклучувајќи ги Евреите изложени на антисемитизам и имигрантите.

Тој ги наведе различните групи гласачи од Њујорк кои му помогнаа да победи, вклучувајќи ги „сопствениците на продавници за вино од Јемен“, „возачите на такси од Сенегал“ и „узбекистанските медицински сестри“.

– Пријатели мои, соборивме политичка династија – им рече Мамдани на насобраните.

Потоа го спомена и својот главен ривал, Ендру Куомо , поранешниот гувернер на сојузната држава Њујорк, кого Трамп го поддржа во последен момент на изборите за градоначалник .

Потоа Трамп се закани дека ќе го намали федералното финансирање на градот во кој е роден доколку Мамдани, демократскиот кандидат кого го нарече „комунист“, победи на изборите за прв човек на Њујорк

Му посакувам на Ендру Куомо се најдобро во неговиот приватен живот – рече Мамдани за противникот кој не беше обвинет за сексуално вознемирување пред неколку години бидејќи обвинителите не можеа да го докажат тоа кривично дело.

