Донатела Версаче ги пофали Џорџ и Амал Клуни: „Тие се борат за правда во нашиот свет“

Донатела Версаче ги пофали своите долгогодишни пријатели Џорџ Клуни и Амал Клуни за нивната „вистинска добра работа“ додека беа домаќини на „Албис 2025“ во Лондон.Таа го нарече овој настан еден од најинспиративните во годината. Во разговор за „Пипл“, Версаче ги пофали Џорџ и Амал за нивната посветеност.„Албис е еден од најголемите настани во мојата година. Секогаш сум толку понизна и инспирирана кога слушам неверојатни приказни за вистински херои. Нашиот свет е подобро место“, рече таа.Донатела истакнува дека е инспирирана од луѓе кои го користат своето влијание за да им помогнат на другите.„Секогаш ме инспирираат луѓето кои ги користат своите платформи за вистинско добро и го менуваат светот. Моите големи пријатели Амал и Џорџ се најдобри примери за тоа. Тие се борат за правда во нашиот свет и ги штитат оние што ја кажуваат вистината. Ми е чест што Версаче го поддржува овој настан“, рече таа.Наградите „Алби“ ги собраа активистите и холивудските ѕвезди, а наградата ги истакнува храбрите поединци и групи од целиот свет кои ги посветиле своите животи на борба за правда со голем ризик. Меѓу добитниците на оваа награда оваа година се гамбиската активистка Фату Балдех, гватемалскиот новинар Хозе Рубен Замора, поранешната уредничка на „Вашингтон пост“ Мери Бартон, филантропката Мелинда Френч Гејтс и добитникот на наградата за животно дело Дарен Вокер.Џорџ и Амал беа домаќини на вечерта, а Амал привлече особено внимание со нејзиниот кафеав фустан дизајниран од Дарио Витале, кој ја наследи Донатела како главен креативен директор на брендот во април оваа година.„Сите изгледаа гламурозно, но најмногу ми се допадна фустанот на Амал. Бев воодушевена што Мерил Стрип спонтано донираше 1,3 милиони долари. Ова е она што Џорџ и Амал нè инспирираат да го правиме, да бидеме најдобрите луѓе во одбрана на најхрабрите луѓе на светот“, рече Версаче.

