Дончиќ вознемирен: Ќе ме прашуваш тоа по секоја игра?

Словенечкиот кошаркар Лука Дончиќ ја оствари третата последователна победа со Лејкерси, откако по пресврт во последната четвртина го победија Њу Орлеанс со 110:101.
Иако тимот не се истакна, особено во третиот дел од играта, Дончиќ и Остин Ривс го предводеа тимот до победа на крајот.
Сепак, Дончиќ беше налутен од новинарското прашање на прес-конференцијата по натпреварот.
Luka Dončić post Pelicans win press conference:– Praises Hayes and Smart defense– “Sometimes you got to win when playing bad, that’s what good teams do”– Talks Smart leadership “it’s really big for us”– Gets annoyed at the same question about him, LeBron and Austin “every… pic.twitter.com/kwUGok2yLS— Luka Updates (@LukaUpdates) March 4, 2026
Американските новинари повторно беа заинтересирани за односот и хемијата на теренот меѓу него, Леброн Џејмс и Остин Ривс.
„Ќе ми го поставуваш тоа прашање по секој натпревар?“, воздивна Словенецот, а потоа одговори:
„Победивме три натпревари по ред, откако завршивме со Ол-стар паузата, сите тројца играме заедно. Хемијата меѓу нас ќе се развива од натпревар во натпревар.“
