Дончиќ испиша историја пред очите на една од најжешките жени во светот: Поради неа Словенецот беше особено мотивиран (фото)

Лука Дончиќ стана првиот кошаркар во историјата на НБА претходната вечер со 40+ поени, 10+ скока и 5+ асистенции во првите два натпревари од сезоната, Лос Анџелес Лејкерс ги победија Минесота Тимбервулвс со 128:110 и го забележаа својот прв триумф во вториот натпревар од сезоната.Словенецот имаше 49 поени, 11 скока и осум асистенции, Леброн Џејмс не играше, а немаше ни потреба, а една од најжешките девојки во САД навиваше за Лука и тимот! Пејачката за која станува збор е Медисон Бир (26).Ѕвездата на НФЛ и квотербекот на Лос Анџелес Чарџерс, Џастин Херберт, присуствуваше на натпреварот од НБА во петокот. Поранешниот пробоулер беше виден како седи покрај теренот со својата девојка, претходно споменатата Медисон Бир.

Justin Herbert & Madison Beer in the building 💜 pic.twitter.com/PVbwGl2gyX— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 25, 2025

Двојката првпат се поврза во август, откако беа видени како се дружат во Лос Анџелес. Ја потврдија својата врска пред јавноста откако се бакнаа на теренот пред натпреварот на „Чарџерс“ против „Вашингтон Командерс“ на 5 октомври.Освен со пеење, Медисон Бир се занимава и со други работи во светот на музиката. Таа е и текстописец, продуцент, двапати номинирана за Греми. Тој привлекува внимание со својот изглед и многу често контроверзни настапи.



