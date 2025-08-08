Дончиќ си дозволи супер автомобил вреден 2 милиони евра, кој забрзува од 0 до 100 км/ч за 1,8 секунди

0 SHARES Сподели Твитни

Словенечкиот кошаркарски ас Лука Дончиќ е голем љубител на брзи автомобили, а сега низ центарот на Љубљана се возеше во луксузниот електричен супер автомобил Rimac Nevera.Веќе е познато дека Дончиќ е голем љубител на брзи и моќни возила. Тој често чува луксузни автомобили во својата гаража, а меѓу неговите омилени досега е Brabus Rocket GT1000, моќен автомобил со 1.000 коњски сили кој забрзува од 0 до 100 км/ч за само 2,6 секунди.Сепак, дури ни ова ѕверче од работилницата на Мерцедес-Бенц не може да се натпреварува со Римак Невер, возилото што Лука моментално го вози.Според објава на социјалните мрежи, Словенецот добил специјална пратка пред неговиот хотел во центарот на Љубљана – Rimac Nevera му бил доставен од хрватскиот производител на суперавтомобили. View this post on Instagram A post shared by @dpspotsljОвој електричен супер автомобил ги поместува границите на перформансите – забрзува од 0 до 100 км/ч за неверојатни 1,8 секунди, достигнува 200 км/ч за помалку од пет секунди и надминува 300 км/ч за помалку од десет секунди. Неговата максимална брзина е околу 400 км/ч, што ја достигнува за само 21 секунда. Моќноста на електричниот мотор е импресивни 1.888 коњски сили (1.407 kW).Лука возеше впечатлива црвена верзија на Невера, чија пазарна цена е околу 2 милиони евра.

