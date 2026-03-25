Дополнителни 11 минути сон секоја ноќ може да го намалат ризикот од срцев удар

Истражувачите детално ги опишуваат „изненадувачки големите“ придобивки за кардиоваскуларниот систем од малите промени во однесувањето.

Едно истражување покажа дека 11 минути повеќе сон секоја вечер, 4,5 минути повеќе брзо одење и јадење приближно 50 грама повеќе зеленчук секој ден може значително да го намали ризикот од срцев удар.

Научниците откриле дека овие мали промени можат да им помогнат на луѓето да избегнат сериозни кардиоваскуларни настани, вклучувајќи срцеви и мозочни удари, за околу 10%. Малите промени во однесувањето биле „поизводливи и одржливи“.

Авторите на студијата се експерти од Австралија, Чиле и Бразил, кои испитале податоци за повеќе од 53.000 луѓе на средна возраст од Биобанката на Обединетото Кралство.

Истражувачите ги проучувале навиките за спиење и нивоата на вежбање користејќи податоци од нослива технологија како што се паметните часовници. Луѓето, исто така, самостојно ги пријавиле своите навики во исхраната.

Откриено е дека во текот на осумгодишниот период на следење се случиле 2.034 сериозни кардиоваскуларни настани. Истражувачите успеале да го идентификуваат „оптималниот“ начин луѓето да ги избегнат овие инциденти, вклучувајќи добра исхрана, осум до девет часа сон секоја ноќ и минимум 42 минути умерена до енергична физичка активност секој ден. Комбинирањето на овие мерки води до 57% помал ризик од срцеви и мозочни удари.

Тие, исто така, пронајдоа „клинички релевантна“ комбинација на однесувања што би можеле да го намалат ризикот, вклучувајќи повеќе сон, подобра исхрана и поумерена до поинтензивна активност. Умерената активност може да вклучува брзо одење, танцување, туркање косачка за трева, аеробик во вода и возење велосипед. Интензивната активност вклучува трчање, пливање, скокање и аеробик.

„Покажуваме дека комбинирањето на мали промени во неколку области од нашите животи може да има изненадувачки големо позитивно влијание врз нашето кардиоваскуларно здравје“, велат истражувачите од Универзитетот во Сиднеј.

„Ова се многу охрабрувачки вести бидејќи неколку мали, комбинирани промени веројатно ќе бидат поостварливи и одржливи за повеќето луѓе во споредба со обидот да се направат големи промени во едно однесување.“

Дури и најскромните промени во вашата дневна рутина веројатно ќе донесат кардиоваскуларни придобивки и ќе создадат можност за понатамошни промени на долг рок. Луѓето не треба да ја занемаруваат важноста на една или две мали промени во нивната дневна рутина, без разлика колку мали изгледаат.

Научниците планираат да ги искористат овие наоди за да развијат нови дигитални алатки што ќе им помогнат на луѓето да направат позитивни промени во животот и да воспостават трајни здрави навики. Ова ќе вклучува тесна соработка со членовите на заедницата за да се обезбеди дека инструментите се лесни за употреба и можат да ги решат проблемите со кои се соочуваме при менувањето на нашите секојдневни рутини.

Многумина од нас сакаат да живеат поздрав живот, но понекогаш промените може да изгледаат премногу или тешко се вклопуваат во нашите распореди. Охрабрувачки е што оваа студија покажува дека овие промени не мора да бидат големи за да бидат значајни.

Малите промени – како малку повеќе сон, неколку дополнителни минути активност во текот на денот или јадење малку повеќе зеленчук – можат да имаат значително позитивно влијание врз здравјето на вашето срце.

Познато е дека редовното вежбање, квалитетниот сон и балансираната исхрана се важни за нашата општа благосостојба. Ова истражување покажува дека подобрувањето на овие навики во комбинација, дури и на скромни начини, може да биде поизводливо и да донесе вистински придобивки. Клучот е да се стремите кон генерално здрав начин на живот до кој можете да се придржувате секој ден.

