Досега не сте пробале вакво СОЧНО благо: Крем од лимон кој апсолутно ќе ве освежи!

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Лимонот е овошје кое е совршен избор за летните денови. Неговата арома и вкус целосно ве релаксираат и освежуваат во жешкиот период, па кремот од лимон е совршен избор за вас!

Состојки:

250 гр гриз

250 гр шеќер

сок од два лимони

1/2 литар вода

Подготовка:

Кога ќе зоврие водата, додадете шеќер и гриз и варете, мешајќи постојано. Кога ќе се свари, додадете сок од лимон и изрендајте ја кората. Кога ќе се излади, мешајте со миксер додека не се згусне и побеле. Истурете во сад и украсете со сезонско овошје. Уживајте!