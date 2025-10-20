„Доста со карти“: Трамп ги фрлил настрана мапите за фронтот во Украина на средбата со Зеленски

За време на разговорите со Володимир Зеленски, Доналд Трамп „речиси дословно“ повторил многу од поентите на Владимир Путин – дури и оние што се спротивставувале на неговите сопствени изјави за слабоста на Русија, изјавиле за „Фајненшел тајмс“ европски извори запознаени со состанокот.

Според еден од изворите на ФТ, Трамп му рекол на Зеленски дека Путин го нарекува конфликтот „специјална операција, а не војна“, додавајќи дека Украина треба да склучи договор или да биде уништена. Извори на ФТ велат дека Трамп посветил „значаен дел“ од состанокот на „поттикнувачки разговори“ насочени кон Зеленски, во голема мера повторувајќи ги аргументите на Путин. Трамп, исто така, според ФТ, побарал Зеленски да му го предаде целиот Донбас на Путин. Подоцна, кога беше прашан од Ројтерс, Трамп негираше дека го поставил ова барање.

Володимир Зеленски донел мапи од фронтовските линии во Украина на состанокот со американскиот претседател. Трамп, според извори на ФТ, ги фрлил настрана, велејќи дека е „уморен“ од постојано гледање на мапата. „Таа црвена линија – дури и не знам каде е. Никогаш не сум бил таму“, рече Трамп.

Трамп, исто така, според изворот на ФТ, изјавил дека руската економија е „во совршен ред“, иако неодамна јавно го повика Путин да започне преговори, предупредувајќи дека „неговата економија ќе се урне“.

Според изворите, средбата меѓу Трамп и Зеленски постојано дегенерирала во „караџиска“, при што американскиот претседател „постојано се расправал“.

Средбата меѓу Трамп и Зеленски се одржа во Вашингтон на 17 октомври. Ден претходно, Трамп разговараше со Путин по телефон. Нивниот разговор траел повеќе од два часа, а двајцата лидери се согласиле да се сретнат лично во Будимпешта и да организираат состаноци меѓу американската и руската делегација. Самитот во Будимпешта, според Трамп, би можел да се одржи во рок од две недели.

За време на средбата со Трамп, Зеленски се надевал дека ќе обезбеди снабдување со ракети со долг дострел „Томахавк“ за Украина, кои би можеле да погодат цели длабоко во Русија. Сепак, по состанокот, украинскиот претседател изјави дека се договориле засега да не разговараат за овие испораки, додека Трамп постојано повторуваше дека „нам ни се потребни тие ракети“.