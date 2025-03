Достоинствено однесување на погребите на жртвите во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Според соопштението од Македонската православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА), на погребот кој ќе се одржи во Кочани и е планиран за 12 часот, присуство ќе има архиепископот охридски и македонски г. г. Стефан, а со него ќе сослужуваат и други владици. Црквата апелира на достоинствено и христијанско поведение за време на церемониите за погребите на 59-те загинати во катастрофалниот пожар во Кочани. Последното збогување ќе се одржи на различни локации, како што се Скопје, Кочани, Штип, Чешиново-Облешево, Македонска Каменица. По катастрофата, Синодот на МПЦ-ОА во неделата изрази дека, иако не постојат зборови кои можат да утешат, нашата надеж е во верата дека споменот на праведниците е вечен и тие ќе продолжат да живеат во Вечноживиот Бог.

Романскиот патријарх Даниел испрати порака со сочувство до архиепископот г. г. Стефан, главен на МПЦ-ОА, изразувајќи жалење за трагедијата. Вселенскиот патријарх Вартоломеј, исто така, се обрати со порака до претседателката Гордана Силјановска-Давкова и до брегалничкиот митрополит Иларион. Бугарскиот патријарх г. Данаиил оствари телефонски разговор со архиепископот г. г. Стефан, во кој изрази сочувство. Писмо со сочувство до МПЦ-ОА испрати и српскиот патријарх Порфириј. Во трагичниот настан во дискотеката „Пулс“, кој се случи во раните утрински часови, животот го загубија 59 лица, а 178 беа повредени.

