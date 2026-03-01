Доха во пламен, паѓаат ракети: Втор ден од ужасниот напад на Иран врз Катар

Главниот град на Катар беше потресен од хаос и паника откако одекнаа повеќе експлозии синоќа и утрово . Според снимките што се раширија како шумски пожар на социјалните мрежи, густ црн чад се издига над индустриската зона во Доха.
Doha right now! pic.twitter.com/6jvWdXv1Ya— Visioner (@visionergeo) March 1, 2026
Локалниот медиум „Доха њуз“ објави шокантни снимки – густи облаци од чад го затскриваат небото над патот, додека детонациите одекнуваат во позадина.
Ова е веќе втор ден од последователните напади, Иран лансираше ракети врз американската воздухопловна база Ал Удеид.
Footage shows thick smoke rising above a road in Doha’s Industrial Area in the early hours of Sunday, as multiple explosions rocked Doha for the second day as Iran launched missiles on U.S.’s Al Udeid Airbase in Qatar. pic.twitter.com/Z8hahMHV9U— Doha News (@dohanews) March 1, 2026
Вознемирени граѓани можат да се видат на улиците, а првите спасувачи и пожарникари веќе пристигнаа на местото на еден од иранските напади .
Снимките го покажуваат брзиот одговор на службите за итни случаи во хаосот. Ситуацијата останува напната, а населението е во состојба на зголемена готовност бидејќи чадот продолжува да се издига над Доха.
First responders have arrived to the site of an Iranian impact in Doha. pic.twitter.com/0sW26tUd9o— Visioner (@visionergeo) March 1, 2026
