Дојави за бомби во 807 основни и средни училишта во Србија

Во речиси сите градови во Србија, денес на официјалните мејлови на основните и средните училишта се примени пријави за поставување бомби. На подрачјето на сите полициски одделенија на територијата на Република Србија, до 9:30 часот денес, беше пријавено дека се поставени бомби во вкупно 807 основни и средни училишта, соопшти Министерството за внатрешни работи. Пријавите се примени на подрачјето на полициските одделенија во Суботица, Нови Сад, Белград, Чачак, Краљево, Пријепоље, Врање и други градови, објави Танјуг.

Децата се евакуирани од училиштата, а полицајците се на терен и ги проверуваат наводите од е-поштата. Во неколку училишта во Суботица е утврдено дека пријавата е лажна, како и во основното училиште „Живко Љујиќ“ во Ново Варош.

Ангажирани беа полициски службеници од надлежните полициски одделенија и Управата за полиција на градот Белград, Управата за криминалистичка полиција, како и Техничкото одделение. За сè е информирано надлежното обвинителство. Полициските службеници постапуваат согласно Упатствата за постапка за постапување по сознание или пријавување на поставена експлозивна направа или уред. Исто така, полициските службеници од Службата за борба против високотехнолошки криминал на Техничкото одделение ќе контактираат со своите партнери во странство користејќи ги сите расположиви механизми на меѓународна соработка со цел да го идентификуваат испраќачот на овие закани.

За потсетување, околу 7 часот утрово, до полициската управа во Нови Пазар беа примени пријави дека се поставени бомби во неколку училишта, објави Танјуг. Веднаш по пријавите во Нови Пазар, полицијата излезе на терен за да изврши контрасаботажни проверки, а децата беа евакуирани од училиштата. Наставата во три основни училишта во Пријепоље не започна утрово бидејќи пристигнаа е-пошта од непознати адреси со порака дека во тие училишта е поставена бомба. Според претседателот на општина Пријепоље, Драго Попадиќ, полицијата веднаш излезе на терен, а децата беа приведени пред училишните дворови додека се проверуваше просторот.

„Досега, преку е-пошта е пријавено дека е поставена бомба во три основни училишта на територијата на Пријепоље, имено училиштето „Владимир Периќ Валтер“ во самото Пријепоље, основното училиште „Милосав Стиковиќ“ и училиштето „Свети Сава“ во Бостани. Полицијата е на терен, ги проверува зградите и ги чека резултатите. Претпоставуваме дека станува збор за лажни пријави, но мора да ги почитуваме сите процедури“, изјави Драго Попадиќ за Танјуг. Според засега непотврдени информации, мејловите за поставените бомби дошле од истата е-адреса. Во исто време, во неколку училишта на територијата на Врање, училиштата добиле е-пораки за поставените експлозивни направи дури и пред децата да дојдат на училиште, изјавија за Танјуг од Полициската управа во тој град.