Дојави за поставени бомби во две училишта во Скопје

Дојавите за поставени експлозиви биле испратени на мејл-адресите на училиштата

Две скопски училишта утринава добиле дојави за поставени бомби во своите објекти, информира Министерството за внатрешни работи (МВР). Дојавите за поставени експлозиви биле испратени на мејл-адресите на училиштата.

„Веднаш се преземени соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки и утврдено е дека се работи за лажни пријави“, информираат од МВР.

На 7 февруари годинава до училиштата ширум земјава стигнаа над 240 лажни дојави за поставени бомби

