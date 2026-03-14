„Дојче веле“: Путин профитира од војната со Иран

Растечките цени на нафтата поради војната во Иран ѝ помагаат на руската економија која се бори против проблемите. Владимир Путин се претставува како спасител во енергетските прашања.

По атентатот врз ајатолахот Али Хамнеи, шефот на Кремљ Владимир Путин изрази сочувство. Неговиот политички апарат ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран, наведувајќи дека тие би можеле да го дестабилизираат целиот регион и да претставуваат кршење на меѓународното право, пишува „Дојче Веле“ (DW).

Ова звучи цинично со оглед на тоа што Русија ѝ прави на Украина со години. Но, цинизмот не е непознат на политичката Москва. Ова го потврди портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, кратко по почетокот на нападот врз иранскиот режим.

На еден од неговите брифинзи за медиумите, Песков рече:

„Треба да го намалиме влијанието на овие глобални превирања врз нашата економија. Треба да обезбедиме профит за себе секогаш кога е можно, што може да звучи цинично.“

Овие изјави се совпаднаа со веста дека американската влада размислува за ублажување на санкциите врз руската нафта. Вашингтон сега навистина привремено, 30 дена, дозволува продажба на руска нафта што веќе е на море.

Исто така е јасно дека цената на нафтата се зголемила за околу 30 проценти од почетокот на војната, што е угодно за Русија како производител на нафта.

Порано оваа недела, Путин одржа седница за состојбата на меѓународните енергетски пазари. Тоа се претвори во пропагандна промоција на руските енергетски ресурси. Путин нагласи дека земји како Кина и Индија, кои и покрај сите санкции купуваат руска нафта и гас, сè уште можат да се потпрат на Русија.

Тој им рече и на Европејците дека Русија е подготвена да соработува со нив во секторот за нафта и гас. Но, додаде дека „треба да добиеме сигнали дека тие се подготвени да соработуваат со нас“. Така се претставува како наводен спасител во неволја.

Со поглед кон сопствената земја, Путин бара руските производители да користат дополнителни приходи од нафтениот и гасниот сектор за да ги намалат долговите и другите обврски кон банките.