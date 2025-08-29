Германскиот медиумски сервис Дојче Веле ја обвини израелската војска за напад врз нивните новинари на Западниот Брег.

„Израелските војници им се заканија на нашите новинари со оружје и испукаа солзавец додека снимаа во Рамала, и покрај фактот дека носеа опрема со јасна ознака PRESS“, соопшти ДВ.

Новинарите беа изложени на солзавец, но не беа повредени. Во соопштението, ДВ соопшти дека нивниот тим ги документирал „ризиците со кои се соочуваат медиумските професионалци“ на Западниот Брег и ја следел работата на локален новинар за време на палестинските протести.

„Израелските војници го насочиле оружјето кон нив додека снимале“, објави ДВ, објавувајќи видео на кое се гледа инцидентот. Ова е втор инцидент во кој се вклучени новинари на Дојче Веле, бидејќи и тие беа нападнати од израелски доселеници на Западниот Брег во јули. Дописничката и нејзиниот снимател потоа беа каменувани, но успеаја да избегаат.

„Повторните напади врз нашите новинари на Западниот Брег се апсолутно неприфатливи“, рече генералниот директор на ДВ, Петер Лимбург. „Нема оправдување за закани кон претставници на медиумите, без разлика дали од војската или од имигрантите“, додаде тој.