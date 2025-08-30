ДО ВИТКА ЛИНИЈА ПРЕКУ НОЌ Светот полуде по Хибернациската диета, само земете го ова пред спиење

0 SHARES Сподели Твитни

За време на оваа диета, масните наслаги ќе се изгубат без губење на мускулната маса

Во текот на ноќта, поточно за време на спиењето, можете да согорите многу калории и тоа само од телесните масти. Тоа е ветувањето на Хибернациската диета. Пристапот за слабеење на овој начин е роден од проучувањето на животните кои хибернираат во зима. Вашата прва асоцијација е веројатно: мечка и нејзиниот зимски сон.

За време на хибернација, нема тешка храна, нема протеини – само лесна храна. За време на оваа диета, масните наслаги ќе се изгубат без губење на мускулната маса.

Официјалните креатори се Мајк и Стјуарт Мекинс, и двајцата во здравството. Авторите најпрво ги набљудувале спортистите и ги следеле процесите што се случуваат во црниот дроб, особено што се случува со брзото гориво што се акумулирало таму.

Тие дошле до сознание дека состојбата на црниот дроб ја одредува состојбата на организмот и дека изборот на храна и времето на нејзино внесување може значително да влијае на голем број процеси во организмот. Ова може да ве наведе да размислувате за хронична исхрана.

– Диетата за хибернација функционира така што го „регрутира“ природниот механизам за контрола на тежината на телото. Не мора да се борите со вашето тело на секој чекор за да дојдете до здрава тежина, објасни Мекинс.

Клучното правило е многу едноставно – пред спиење треба да земете една до две лажици мед, директно од теглата или во топол пијалок. Заклучокот е дека во текот на ноќта се активираат механизми кои влијаат на закрепнувањето на телото и го забрзуваат метаболичкиот процес и согорувањето на мастите, но и го ублажуваат ефектот на хормоните на стресот и на тој начин ни помагаат подобро да се одмориме.

Пронајдете не на следниве мрежи: