До смрт го викале Штрумф: Кожата му помодрела од неверојатна причина, доживеал трагичен крај (фото/видео)

Поминаа 11 години од смртта на Пол Карасон од Белингем, во американската сојузна држава Вашингтон, кој го доби прекарот „Големиот Штрумф“ поради неговата необична боја на кожа.

Тој се најде на насловните страници низ светот кога се појави во емисијата „Today“ во 2008 година и откри како ја добил својата сина кожа.

Карасон боледувал од тежок дерматитис, како и други заболувања, па во 1998 година почнал да зема колоидно сребро (суспензија во течна форма).

Тој тврдеше дека подобрувањето не изостанало, туку имало несакан ефект – трајно променета боја на кожата.

На прашањето кога првпат сфатил дека нешто не е во ред, тој одговорил дека оваа „заслуга“ му припаѓа на неговиот пријател, пренесува LadBible .

„Не се имавме видено некое време. И кога се сретнавме, ме праша што си направив себеси“.

Концентрацијата на сребро во неговото тело била толку висока што кожата ја променила бојата, состојба наречена аргирија.

Paul Karason started turning blue after he tried treating his skin condition by drinking colloidal silver for 14 years. #skin #chemistry pic.twitter.com/XxXN6Y4E0N— Infotale (@infotale_in) October 7, 2020

Карасон изјавил дека не го радува прекарот „Големиот Штрумф“, но дека не е сигурен дека ќе се врати во претходната состојба и престанал да го пие препаратот.

Во една прилика неговата сопруга објаснила:

„Ако некое дете притрча до него и рече „Штрумф “, тоа ќе го насмее. Но, ако некој возрасен би го кажал тоа…“

Неколку години подоцна било откриено дека има проблеми со срцето, а му бил дијагностициран и рак на простата.

Ова не беше негова мака, бидејќи во 2012 година го загуби домот и беше принуден да живее во прифатилиште за бездомници во Белингем.

Една година подоцна, тој починал откако доживеал пневмонија, срцев удар и мозочен удар . Имаше 62 години.



