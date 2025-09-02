До 21 часот, три активни пожари, три под контрола на територија на Македонија

На ден 01.09.2025 година, до 21:00 часот, на територијата на Македонија има вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои 3 активни, 3 под контрола и 11 изгаснати, соопштуваат од Центарот за управување со кризи (ЦУК)

АКТИВНИ: 3

1. Општина Илинден: с. Ајватовци (ниска вегетација)

2. Општина Долнени: с. Црнилиште и с. Долгаец (нискостеблеста вегетација)

3. Општина Липково 2: с. Никуштак (мешана шума)

ПОД КОНТРОЛА: 3

1. Општина Гевгелија: планина Кожуф (приземен пожар)

2. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума)

3. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште)

ИЗГАСНАТИ: 11

1. Општина Радовиш: м.в. Коџа Баир (ниска вегетација и депонија)

2. Општина Струга 1: с. Октиси (стрниште)

3. Општина Струга 2: с. Ложани (стрниште)

4. Општина Струга 3: с. Корошишта (стрниште)

5. Општина Кавадарци: с. Фалиш (ниска вегетација и нискостеблесна шума)

6. Општина Делчево: Градска депонија „Острец“ (депонија)

7. Општина Чешиново-Облешево: с. Чешиново (ниска вегетација и оризна слама)

8. Општина Куманово: с. Живиње (ниска вегетација)

9. Општина Липково 1: с. Липково (ниска вегетација)

10. Општина Валандово: с. Марвинци (ниска вегетација)

11. Општина Свети Николе: покрај Кривчева Река (ниска вегетација)