До 21 часот, 17 пожари на територија на Македонија, 3 од нив активни!

На 20.08.2025 година, до 21:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои активни се 3 пожари, 1 под контрола и изгаснати 13 пожари.

АКТИВНИ: 3

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума);

2. Општина Маврово и Ростуше: с.Церово (нискостеблеста дабова шума и сеча);

3.Општина Долнени : с.Лажани (ниска вегетација);

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Прилеп: с.Беловодица место викано Ливада (букова шума);

ИЗГАСНАТИ: 13

1.Општина Гази Баба: ул.Перо Наков б.б (ѓубриште);

2.Општина Петровец: с.Средно Коњаре (ѓубриште);

3.Општина Петровец: с.Средно Коњаре ( ниска вегетација и ѓубре);

4.Општина Струга: с.Драслајца (ѓубриште);

5.Општина Тетово: с.Сараќино (ниска вегетација);

6.Општина Желино: с.Стрмница (ниска вегетација);

7.Општина Чишиново Облешево: с.Облешево (ниска вегетација);

8.Општина Неготино: с.Криволак во близина на мостот пред касарна (ниска вегетација и напуштена нива со овоштарник);

9. Општина Тетово:на патот Тетово -с.Брвеница(ниска вегетација)

10. Општина Гостивар : с.Чегране (ниска вегетација)

11. Општина Гостивар : с.Дебреше (ниска вегетација)

12. Општина Крушево :с.Светомитрани (ниска вегетација)

13 Општина Радовиш :с.Раклиш(ниска вегетација)