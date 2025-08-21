До 21 часот, 17 пожари на територија на Македонија, 3 од нив активни!

На 20.08.2025 година, до 21:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои активни се 3 пожари, 1 под контрола и изгаснати 13 пожари.
АКТИВНИ: 3
1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума);
2. Општина Маврово и Ростуше: с.Церово (нискостеблеста дабова шума и сеча);
3.Општина Долнени : с.Лажани (ниска вегетација);
ПОД КОНТРОЛА: 1
1. Општина Прилеп: с.Беловодица место викано Ливада (букова шума);
ИЗГАСНАТИ: 13
1.Општина Гази Баба: ул.Перо Наков б.б (ѓубриште);
2.Општина Петровец: с.Средно Коњаре (ѓубриште);
3.Општина Петровец: с.Средно Коњаре ( ниска вегетација и ѓубре);
4.Општина Струга: с.Драслајца (ѓубриште);
5.Општина Тетово: с.Сараќино (ниска вегетација);
6.Општина Желино: с.Стрмница (ниска вегетација);
7.Општина Чишиново Облешево: с.Облешево (ниска вегетација);
8.Општина Неготино: с.Криволак во близина на мостот пред касарна (ниска вегетација и напуштена нива со овоштарник);
9. Општина Тетово:на патот Тетово -с.Брвеница(ниска вегетација)
10. Општина Гостивар : с.Чегране (ниска вегетација)
11. Општина Гостивар : с.Дебреше (ниска вегетација)
12. Општина Крушево :с.Светомитрани (ниска вегетација)
13 Општина Радовиш :с.Раклиш(ниска вегетација)