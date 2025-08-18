ДПА заврши со избори, а и со дружбата со Ахмети

0 SHARES Сподели Твитни

Партијата ДПА нема да учествува на локалните избори.и тие се маскарада тврди претседателот Мендух Тачи

Одлуката беше донесена во Централното собрание на ДПА, објави лидерот на партијата која пред неколку денови ги прекина односите со Али Ахмети и со Европскиот фронт.

„Централното собрание одлучи дека Демократската партија на Албанците одбива да учествува во оваа политичка маскарада наречена избори и нема да имаме кандидати на овие избори“, објави Тачи.

„Господинот Ахмети свесно влезе и зеде како сојузници двајца заколнати непријатели на ДПА, кои не штедеа ништо за да ѝ наштетат на оваа партија. Собранието на партијата заклучи дека соработката со Ахмети и со ДУИ е целосно невозможна“, вели Тачи.

Тачи пред неколку дена изјави дека повеќе нема политички односи со Али Ахмети и дека политичката соработка меѓу нив не продолжува

