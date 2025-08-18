ДПА нема да учествува на локалните избори

0 SHARES Сподели Твитни

Демократската партија на Албанија нема да учествува на локалните избори, бидејќи лидерот на партијата, Мендух Тачи, ги нарече овие избори маскарада.Одлуката беше донесена на Централното собрание и беше објавена на медиумите.„Централното собрание одлучува дека Демократската партија на Албанија одбива да учествува во оваа политичка маскарада наречена избори и дека нема да имаме кандидат на овие избори. Во отсуство на желба за суштински дијалог за унапредување на правата на Албанците, разбравте дека ДПА одбива да учествува во оваа сегашна влада. Господинот Ахмети свесно влезе и зеде како сојузници двајца заколнати непријатели на ДПА кои не штедеа ништо за да ѝ наштетат на оваа партија и собранието заклучува дека соработката со Ахмети и ДУИ е целосно невозможна“, изјави лидерот на ДПА, Мендух Тачи.Потсетуваме дека Тачи пред неколку дена изјави дека повеќе нема политички односи со Али Ахмети и дека политичката соработка меѓу нив не продолжува.

