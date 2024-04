Драгана јавно се обратила на посебен човек: Честитки се слеваат од сите страни!

0 SHARES Сподели Твитни

Драгана Мирковиќ се огласи во специјална пригода!Пејачката денеска најави специјална пригода, а јавно му честиташе на соработникот и колегата. Долгогодишното пријателство на Драгана Мирковиќ и Иван Зак беше крунисано со дуетска песна наречена „Кад срцето стане“.Пејачката сега најави специјална пригода, а на пејачот Иван Зак јавно му го честиташе роденденот.

Познато е дека Драгана има прекрасна соработка со него, а неодамна снимија и дуетска песна, која веќе има милионски прегледи. View this post on Instagram A post shared by Dragana Mirković (@dragana_mirkovic)Пејачката сподели клип од спотот кој се снимаше во нејзиниот замок во Австрија и напиша „Среќен роденден Ивана“ и додаде шарени налепници, додека заедно го прославија успехот на нивниот дует.Дека е секогаш тука за да ги поддржи своите млади колешки од естрадата, ја покажа и поддршката што и ја даде на Теја Дора на испраќањето за Евросонг, кога случајно се сретнаа на белградскиот аеродром.

