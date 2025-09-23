Драматичен говор од молдавскиот претседател: Кремљ мисли дека сите сме на продажба

0 SHARES Сподели Твитни

Молдавската претседателка Маја Санду издаде остро предупредување до граѓаните на 22 септември, велејќи дека суверенитетот, независноста и европската иднина на земјата се под закана од обидите на Русија да се меша во нејзините демократски процеси.Нејзините коментари доаѓаат само неколку дена пред парламентарните избори во Молдавија, на кои група партии пријателски настроени кон Русија ќе ја предизвикаат владејачката проевропска Партија за акција и солидарност (ПАС) на 28 септември.„Денес, со сета сериозност, ви кажувам дека нашиот суверенитет, независност, интегритет и европска иднина се во опасност“, рече Санду во говорот, пренесува Телеграфи.Молдавските власти долго време предупредуваат против напорите на Русија да ја дестабилизира земјата, а нови докази укажуваат на планови на Кремљ за мешање во парламентарните гласања и спречување на амбициите на Молдавија за членство во ЕУ.Според претседателот, Кремљ троши „стотици милиони евра за купување стотици илјади гласови на двата брега на реката Нистру, како и во странство“, додека ја преплавува јавната сфера со „десетици лаги секој ден“.Таа рече дека „стотици луѓе се платени да предизвикуваат нереди, насилство и да ги плашат луѓето“.Санду предупреди дека ако Русија успее да воспостави контрола врз Молдавија, „последиците ќе бидат директни и опасни за нашата земја и за целиот регион“.Таа ги посочи ризиците за безбедноста на Украина и пошироката европска стабилност.„Европа ќе заврши на молдавската граница. Европските фондови ќе запрат на Прут. Слободата на движење би можела да заврши. Нашата земја би можела да стане почетна точка за инфилтрација кон регионот Одеса. Регионот Транснистрија би бил дестабилизиран“, рече таа.Претседателот нагласи дека Москва не дејствува сама.„Кремљ има соработници во Молдавија. Луѓе кои многу пати во минатото покажаа дека би ја продале сопствената земја за пари“, рече Санду.„Тие сакаат слаба Молдавија, корумпиран правосуден систем кој нема да ги смета за одговорни за корупција или предавство“, додаде таа.Санду ги повика Молдавците да се спротивстават на странското влијание и корупцијата на гласачките места: „Кремљ мисли дека сите сме на продажба, дека сме премногу мали за да се спротивставиме, дека не сме земја, туку територија. Но, Молдавија е наш дом, а нашиот дом не е на продажба.“

