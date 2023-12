Драматична снимка од пукањето во Прага: Деца лежат на подот од училницата, скриени зад столици, додека се слушаат истрели (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи кружи грозоморно видео од масакрот во Прага.

На него се прикажани деца во училницата како се спуштаат на подот, се кријат зад столовите.

Во тие страшни моменти се слушаат истрелите на полудениот убиец Дејвид Козак.

INTENSE VIDEO OF SHOOTING.Students hiding in the class room while their class mates get slaughtered outside. Europe is becoming dangerous. Prague is considered a safe holiday destination. Not anymore. Mr David KOZAK has lit the flame.#Prague pic.twitter.com/vkrXPXkIlS— YUVAL LESHEM MBA |Ministaer Of Popoganda| (@KishMinTuches) December 21, 2023

Убиецот го убил својот татко пред масакрот

Да потсетиме, убиецот од Прага, кој во масакрот на Филозофскиот факултет уби 15 луѓе и рани најмалку 24, пред крвавиот поход го убил својот татко дома.

Според полициски извор, убиецот бил Чех, студент по историја со психички проблеми. Тој, наводно, го убил својот татко дома, а потоа таму поставил рачно изработена бомба, која не успеала.

🔴 V budově Filozofické fakulty na Náměstí Jana Palacha v centru Prahy se střílelo. Na místě zasahuje policie. Na místě je několik mrtvých a desítky raněných, střelec byl podle policie eliminován. Více 👇https://t.co/gCJddi7MXS pic.twitter.com/0XviXu0xfE— e15news (@e15news) December 21, 2023

Да потсетиме, по злосторството, убиецот се самоуби пукајќи во себе, а потоа паѓајќи од зградата.

„Убиецот е елиминиран! Целата зграда моментално е во процес на евакуација и има неколку десетици мртви и ранети“, соопшти полицијата во врска со пукањето на Филозофскиот факултет на Универзитетот Карл.

Во меѓувреме се појавија првите снимки и фотографии од Прага.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨 This was a picture taken of students of Prague university in Prague, Czechia, taking refuge on top of a roof. Very sad. pic.twitter.com/7zzlFl6GrJ— Right Angle News Network (@Rightanglenews) December 21, 2023

Според локалните медиуми, напаѓачот паднал од зградата и починал, а пред тоа се застрелал, според непотврдени информации на сведоци.

Учениците споделуваат информации на Интернет дека луѓето се затворени во училниците или во библиотеката и дека се евакуираат и ученици од околните згради во центарот на Прага.



