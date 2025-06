Драматични снимки од Израел – моментот кога беше погодено Министерството за одбрана

0 SHARES Сподели Твитни

Драматични снимки од Тел Авив го покажуваат точниот момент кога седиштето на израелското Министерство за одбрана во Тел Авив беше погодено од ирански ракети.Експлозијата беше проследена со пламен и густ чад, додека низ целиот град се слушаа аларми за воздушен напад.Нападот доаѓа во критичен момент, предизвикувајќи сериозна загриженост за националната безбедност на Израел и понатамошна ескалација на конфликтот.Според израелските медиуми, ова е втор ракетен напад извршен од Иран кон израелска територија во рок од неколку часа.Количината на лансирани ракети и беспилотни летала укажува на висок степен на воена подготвеност и координиран одговор од страна на Техеран.Ситуацијата во регионот продолжува да биде исклучително напната, со потенцијал за ескалација во отворен регионален конфликт.Израелските одбранбени сили се во целосна готовност, додека сè уште се појавуваат извештаи за штети и жртви.The video captures the moment when the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv was struck by Iranian missilesMeanwhile, Israeli media report the third missile barrage from Iran. pic.twitter.com/TkmNnezJIQ— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025



