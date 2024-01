Драматични сцени во Германија! Земјоделците блокираа сè, земјата на работ на граѓанска војна (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во вторник 200 супермаркети во Бранденбург нема да можат да примаат роба, пишува Билд.

Само во Бранденбург, повеќе од 100 влезови на автопати беа блокирани од протестите на фармерите во понеделникот, соопшти полицијата. Според проценките на полицијата, повеќето блокади ќе траат до попладневните или вечерните часови. Досега се ангажирани околу 850 полицајци.

Според проценките на полицијата, речиси 19.000 трактори низ целата земја учествувале на протестите на фармерите на баварските патишта. Полицијата оцени дека состојбата е генерално мирна.

Between the Victory Column and the Brandenburg Gate today, the city of Berlin, the capital of Germany.#GermanFarmers pic.twitter.com/rqN0DDpKKh— Medan (@sumnjam) January 8, 2024

Мега учество на протестите на фармерите во Баден-Виртемберг. Министерството за внатрешни работи проценува дека околу 25.000 возила се вклучени во протестите на земјоделците во Баден-Виртемберг, што доведе до прекин на сообраќајот на бројни патишта низ земјата, од кои некои се значајни.

Herrenberg Baden-Württemberg… pic.twitter.com/gLB0PkDlgj— Margaretha192919 (@marga192919) January 8, 2024

Германската влада најави дека нема да има промени во однос на постепеното укинување на земјоделските субвенции.

Избиле неколку инциденти, а едно лице е тешко повредено.

Зошто има протести?

Паори започна со блокади поради најавените кратења на германскиот буџет за земјоделците. Таа владина одлука, која беше донесена откако Уставниот суд и’ забрани на Федералната влада да се задолжува, создаде „дупка“ од 17 милијарди евра за бројни субвенции.

– Состојбата беше доволно тешка, а даноците за земјоделскиот дизел и возилата беа последната капка. Последниве години станавме само робови на бирократијата – изјави фармерот Роберт Илихман.



Пронајдете не на следниве мрежи: