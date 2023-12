Драматично видео од експлозоја на облакодер во Киев: Погледнете како проектилот удира во огромната станбена зграда (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се појави видео од експлозија во станбен облакодер во Киев.

На видеото се гледа како проектилот ја погодува зградата, по што следи огромна експлозија и голем облак чад.

Russians attacked Ukraine overnight with both missiles and Shahed drones. In several regions hits were recorded and damage was done to residential buildings, a shopping mall and a maternity hospital. Numbers are not yet available but there is a lot of damage. Vile terrorists. pic.twitter.com/KhtE5tvwsR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2023

Да потсетиме, најмалку 28 лица загинаа, а повеќе од 140 се повредени во денешниот најголем руски напад врз неколку украински градови. Само во Киев загинаа осум лица, а најмалку 30 се повредени.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека, според проценките, Русија денеска лансирала околу 150 проектили во најголемиот воздушен напад врз Украина и дека повеќето од нив биле соборени. Зеленски додаде дека Русите „го испукале речиси секое оружје што го имаат во својот арсенал“.



