Драматично предупредување на Бил Гејтс: По пандемијата на ковид-19, не чека нова, многу поголема опасност

Бил Гејтс на климатскиот самит на ОН во Глазгов, “COP26” предупредил дека, покрај пандемијата, нова опасност за човештвото би можеле да бидат терористичките напади со биолошко оружје.

Тој затоа повикал да се инвестираат милијарди долари во таканаречени “Игри на микроби”, за човештвото адекватно да се подготви и повикал на формирање глобален пандемиски “ударен тим” во СЗО.

Гејтс тоа го кажал во текот на дискусијата со Џереми Хант, претседавач на Комитетот за здравство и социјална грижа во британскиот парламент и поранешен британски министер за здравство во текот на самитот “COP26”.

Ни се заканува биотероризам

“Потребни се околу милијарда долари годишно за пандемиски ударен тим во СЗО, кој би се занимавал со надзор и тоа што јас го нарекувам “Игра на микроби”, односно вежбање на одговори”, рекол Гејтс.

