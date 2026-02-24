Драматично предупредување од Лондон: „Потезите на Путин неодоливо потсетуваат на годините пред Втората светска војна“

0 SHARES Сподели Твитни

Руската инвазија на Украина и пошироките закани за Велика Британија и нејзините сојузници имаат „многу сличности“ со тригодишниот период што доведе до Втората светска војна, изјави британскиот министер за вооружени сили Ал Карнс.

Ал Карнес, поранешен полковник во специјалните сили на Кралските маринци, истакна дека Украина е на првата линија на одбраната на Европа, додека сеопфатната офанзива на Владимир Путин влегува во својата петта година.

Сепак, министерот предупреди дека Велика Британија не е имуна на настаните и дека Русија го напаѓа Обединетото Кралство и неговите интереси на дури четири различни фронта. Карнс зборуваше за секојдневните закани во Северниот Атлантик и Арктикот, кибер нападите, како и за опасностите од лажни вести и други форми на дезинформации што се шират преку Интернет. Целта на овие активности, како што наведува, е да сеат и продлабочат поделбите во британското општество, но и меѓу Велика Британија и нејзините сојузници.

„Историјата се повторува“

Запрашан да ги коментира изјавите на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој рече дека Путин веќе ја започнал Третата светска војна со инвазијата на Украина, Карнс сигнализираше дека гледа јасни сличности помеѓу денешните предизвици и глобалната политичка слика во трите години пред Втората светска војна.

„Историјата не се повторува, но секако се римува“, рече Карнс, додавајќи:

„Ако се вратите во 1936, 1937, 1938 година… дефинитивно има многу сличности таму. Она што би го нагласил е дека Украина е апсолутно на првата линија на европската одбрана и тие одлично ја вршат работата.“

Четири невидливи фронтови за Британија

Додека Украина е на првата линија на руската конвенционална воена машинерија, министерот за одбрана тврди дека и Велика Британија е цел на Москва, иако тој конфликт во моментов се одвива во „сива зона“ што е под прагот на отворена војна.

„Многумина велат дека Велика Британија нема своја фронтовска линија. Па, реалноста е дека имаме. Таа е во Северниот Атлантик. Таа е на далечниот север. Таа е во сајбер-просторот. И таа е во сферата на влијание, и мислам дека таа битка се води секој ден“, нагласи Карнс.

Министерот објасни дека Русија има различни средства за предизвикување штета, кои не вклучуваат бомби и куршуми.

„Не станува збор за директна сила. Станува збор за влијание, за сајбер-простор, за индустриска шпионажа. Целта е да се посеат поделби и раздор во нашата земја и во Европа. Тие сакаат да нè одделат од САД, од нашите европски сојузници, со цел да нè фрагментираат, изолираат и на крајот да нè поразат“, заклучи британскиот министер.

