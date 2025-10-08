0 SHARES Сподели Твитни

Во Белата куќа расте загриженоста за когнитивните способности на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп.Ова го тврди познатиот американски истражувачки новинар и добитник на Пулицерова награда, Сејмур Херш, повикувајќи се на извори во администрацијата и војската.Многу аналитичари објаснуваат дека намалените когнитивни способности на Трамп влијаеле на неодамнешниот политички пресврт околу прашањата за Русија и Украина.Забележливи знаци на „ментална неорганизација“Според информациите на Херш, високи воени и цивилни претставници кои присуствувале на неодамнешното обраќање на Трамп во базата на американските маринци во Квантико (Вирџинија) забележале јасни знаци на „ментална неорганизираност и неможност за концентрирање на клучни теми“.Трамп, кој претходно беше познат по својата способност да го почувствува расположението на публиката и да се прилагоди на моментот, сега, наместо да ги анализира предизвиците во надворешната политика, повторно се наведнува на набројување на сопствените политички успеси и достигнувања.Некои од неговите најблиски соработници ги толкуваат овие промени како знак на „растечки когнитивни нарушувања“, што укажува на губење на фокусот и често повторување на истите фрази за време на говорот.Сомнежи и во ЕвропаОва не е прв пат да се постави прашањето за менталната подготвеност на Трамп. Претходно, европските претставници во неформални разговори оценија дека американскиот претседател „изгубил контакт со реалноста“. Исто така, беше објавено дека Трамп е „многу разочаран“ од рускиот претседател Владимир Путин затоа што, според неговите зборови, не успеал да ги исполни своите ветувања во односите со Москва.Споредбите со Бајден, чии ментални способности беа честа тема на американската јавност за време на неговиот мандат, сега може да се слушнат сè почесто во контекст на Трамп – што дополнително ги зголемува тензиите во американската политичка елита, особено во време кога администрацијата води политика на зголемена конфронтација со Русија и Кина.

Пронајдете не на следниве мрежи: