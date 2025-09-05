Драма во Загреб: Маж сo заканa дека носи бомба се обидел да влезе во претседателската вила

Маж на средна возраст предизвикал мал инцидент пред комплексот на претседателската вила во Пантовчак, каде што вербално се судрил со обезбедувањето во утринските часови и наводно се обидел да влезе во комплексот без дозвола, пренесува „Јутарњи лист“.

На крајот, била повикана полиција и тој бил приведен на кривична истрага. Според неофицијални информации од „Јутарњи лист“, човекот, за кој подоцна е утврдено дека е 67-годишник од областа на Загреб, се обидел да влезе во комплексот под рампата, а кога безбедносните службеници го запреле, тој почнал да зборува неповрзано, вклучително и велејќи дека има бомба во автомобилот паркиран во близина, кој го користел за да вози до Пантовчак.

Поради заканата, безбедносните службеници ја повикаа полицијата, која набрзо пристигна и го приведоа. За среќа, претресот на автомобилот откри дека човекот упатил лажни закани, што значи дека не е пронајдена бомба, експлозиви или оружје.

Полицијата го одведе човекот на кривична истрага за да утврди дали неговите постапки претставуваат кривично дело или прекршок, но сигурно ќе се обидат да ги утврдат причините што го доведоа до такво однесување.