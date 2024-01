ДРАМА ВО ЛЕТ: Погледнете како се запали Боинг! Уште една КАТАСТРОФА ја потресе компанијата (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Моментот кога Боинг 747 се запали во воздухот по полетувањето од аеродромот во Мајами во четвртокот вечерта беше снимен на камера.

Тоа беше товарен авион „Атлас Ер Боинг 747-8“. Во соопштението на компанијата се вели дека леталото безбедно се вратило на аеродромот и дека нема повредени.

„Екипажот ги следеше сите стандардни процедури и безбедно се врати во Мајами“, се вели во соопштението на компанијата.

Пожарникарите во Мајами реагираа и немаше информации за повредени, се вели во посебно соопштение од меѓународниот аеродром во Мајами.

Податоците на „FlightAver“ покажуваат дека авионот вреден повеќе од 400 милиони долари полетал од аеродромот во Мајами во 22:32 часот, а се вратил во 22:46 часот. Тој го продолжи планираното патување до Сан Хуан, Порторико, подоцна во вечерните часови.

View this post on Instagram A post shared by ONLY in DADE (@onlyindade)

Корисничка на Инстаграм од областа Мајами, која објави видео од запален авион, рече дека се јавила на округот Мајами-Дејд 911 набргу откако забележала дека катастрофата се одвива во воздухот.

Официјалните лица и се заблагодарија што им се јави и ја уверија дека авионот се вратил во Мајами без пријавени повреди.

Податоците на „FlyAver“ велат дека авионот летал од Порторико до Богота, Колумбија, без инциденти во раните утрински часови во петокот.

Овој авионски инцидент е најновата катастрофа што ја погоди компанијата Боинг, која се занимава со производство на авиони.

Претходно оваа недела, компанијата објави дека ќе ги засили инспекциите на квалитетот на своите авиони 737 Max 9 како одговор на дефект на панелот на вратата за итни случаи на летот на Алјаска ерлајнс. Репутацијата на „Боинг“ како најголем американски производител на авиони е нарушена поради низа производствени неуспеси што предизвикаа некои авиокомпании да го одложат купувањето авиони или да се свртат кон својот европски ривал „Ербас“.

Федералните регулатори го приземјија 737 Max додека не се извршат безбедносни проверки на вратите на секој од авионите во служба во САД.

