ДРАМА ЗАТОА ШТО НЕ ГО ДОБИЛА ТОА ШТО ГО САКАЛА: Дури сега се дозна за изливот на гнев на војвотката од 2018 година

17 SHARES Share Tweet

Наводно, Меган Маркл имала изливи на гнев поради тиарата, бидејќи онаа што сакала таа да ја носи не била достапна.

Кралицата брутално ја спушти Меган Маркл откако војвотката од Сасекс имаше изливи на бес поради тиарата, напиша експертот за кралското семејство, Ендрју Мортон. Тој го откри ова во неговата книга „Meghan: A Hollywood Princess“.

„Во ноември 2018 година, само неколку дена откако двојката се врати од успешната турнеја Down Under, The Times објави дека Меган имала„ изливи на бес поради тиарата непосредно пред венчавката бидејќи онаа што сакала да ја носи не била достапна. Нејзиното однесување на примадона очигледно заслужи укор од самата кралица која му рече на Хари: „Ја добива тиарата што ја наменив за неа“.

Експертот додаде дека Хари бил бесен бидејќи неговата сопруга не го добила она што го сакала.

„Чуварката на накит на Нејзиното Височество, Ангела Кели, го извести лутиот принц дека мора да се придржуваат до одредени безбедносни протоколи за да добијат непроценливо парче накит. Хари дури и не сакаше да слушне за тоа, но рече „Она што го сака Меган, Меган и го добива“. Но, тоа воопшто не ѝ помогна“, истакнува Мортон.

И покрај наводната драма во тоа време, Меган имаше само пофални зборови за Елизабета Втора во интервјуто за Опра Винфри во март оваа година. „Кралицата отсекогаш била прекрасна кон мене. Сакав да сум во нејзино друштво. Секогаш беше топла, отворена и навистина ме прифати “, рече тогаш.

Погледнете ги фотографиите на Меган Маркл и принцот Хари во нашата галерија: