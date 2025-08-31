Драма на скопскиот аеродром: Aвион од Крит со 200 лица слета во Скопје наместо во Белград

0 SHARES Сподели Твитни

Летот, кој бил закажан 15 минути по полноќ, првично бил пријавен како празен, што ги изненадило и полицијата и вработените на скопскиот аеродром.Јелена, една од патничките, изјавила дека околу 200 лица излегле од авионот, без претходна информација за пренасочувањето. Патниците најпрво добивале СМС пораки за одложување, а потоа, во 4:20 часот, полетале кон Скопје. На аеродромот биле задржани во авионот подолго време, а не им било дозволено да излезат сè додека една жена не почувствувала влошување на здравјето. На крајот, патниците останале на празен аеродром додека не им бил обезбеден автобус за Белград.Пилотот им појаснил дека неговото работно време е завршено и дека повеќе информации ќе добијат на аеродромот, но и таму вработените биле целосно збунети бидејќи им било пријавено дека авионот е празен. Патниците се обратиле и до Амбасадата на Србија, но добиле одговор дека не може ништо да се стори, со образложение дека „аеродромот во Белград не работи и не прима авиони“.Според официјалните информации, веб-страницата на белградскиот аеродром го прикажува летот како откажан, додека на македонскиот аеродром е евидентиран како реализиран, но со задоцнување од повеќе од три часа. На веб-сервисот FlightRadar се забележува дека авионот наместо во Белград, слетал во Скопје, без објаснување за причините.

