Драма околу потписот на писмото на Епштајн: Трамп најави тужби, демократите го „затворија“ со една фотографија

Американскиот „Волстрит џурнал“ вчера објави писмо што американскиот претседател Доналд Трамп му го испратил на обвинетиот педофил Џефри Епштајн за неговиот 50-ти роденден, за кое тој тврдел дека е „лажно“.На крајот од писмото, кое претходно го опишаа американските медиуми, но кое никогаш претходно не е објавено, се наоѓа потписот на Трамп, кој е донекаде различен од неговиот сегашен потпис.Поради ова, Трамп, преку својата портпаролка Каролина Ливит, објави дека ќе ги тужи медиумите кои ќе го објават ова писмо и ќе тврдат дека потписот е негов.Сепак, Демократската партија на Америка, одговарајќи на тврдењата на Ливит за „лажен потпис“, објави фотографија на социјалната мрежа X на која се сугерира дека потписот е автентичен.

Имено, иако се разликува од сегашниот што Трамп го користи за потпишување на официјални документи, потписот на спорното писмо го користел американскиот претседател во неофицијална комуникација, односно во писма до своите пријатели.Значи, демократите објавија фотографија на X на која Трамп идентично потпишува писма до Епштајн, поранешниот ТВ водител Лари Кинг и уметницата Лилијан Џејн Волк.Коментарите на објавата на демократите вклучуваа фотографии од други писма во кои Трамп користел идентичен потпис, во кој го користи само своето име, Доналд, наместо целосното име.Патем, во порака за роденден, Трамп му рекол на Епштајн дека „секој ден треба да биде нова прекрасна тајна“.Во понеделник, членовите на Комитетот за надзор на Претставничкиот дом потврдија дека добиле копија од книгата за роденден, вклучително и писмо потпишано од Трамп.„Волстрит џурнал“ во јули објави за книга и писмо со името на Трамп, кое содржеше отчукан текст врамен со контура на гола жена. Потписот беше разбушавен натпис на „Доналд“ под половината, имитирајќи срамни влакна.



