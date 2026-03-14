Драма помеѓу Лука Дончиќ и неговата поранешна свршеница: Сакал да ја однесе ќерка си во Америка, таа повикала полиција

Откако Лука Дончиќ потврди дека ја раскинал свршувачката со Анамарија Голтес, беа објавени детали за драмата што избувна меѓу нив откако раскинаа.

Анамарија Голтес се вратила од Тексас во родната Љубљана откако раскинала со своите ќерки. Потоа побарал да ја земе постарата ќерка назад во Америка, што таа не го одобрила.

„Лука дојде да ја види неа и бебето и ја замоли да ја однесе нејзината постара ќерка во САД за да остане со него додека таа и бебето не се опорават. Таа скокна на тоа и ја повика полицијата“, изјави извор за Telegraf.rs.

Изворот понатаму наведува дека несогласувањата меѓу нив траат веќе три години.

„Сè започна со тоа што Анамарија не сакаше целосно да се пресели во САД. Таа живееше помеѓу Љубљана и САД, но поминуваше многу време во Љубљана, што не му одговараше на Лука. Тие претходно ја раскинаа свршувачката, но решија да ѝ дадат на љубовта уште една шанса, по што таа забремени“, рече тој.

Тој додаде дека раскинале во ноември минатата година, но дека тоа било објавено дури неодамна. Поранешната двојка има две ќерки. Габриела е родена во ноември 2023 година, а Оливија во декември 2025 година. Анамарија аплицирала за алиментација.

