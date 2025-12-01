Драма пред Пинк! Јована Јеремиќ излезе плачејќи и почна да ги кине хартиите: „Не можам повеќе ова да го поднесам“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Јована Јеремиќ излезе расплакана од зградата на телевизијата Пинк, видливо вознемирена и потресена, во придружба на колега и близок пријател!

– Те молам?! Па, не може вака! Зар е можно ова да ми се случува мене?! – извика Јована, додека нејзината колегата се обидуваше да ја смири.

– Не можам повеќе да го поднесам ова, ова повеќе нема да се случи. Па, јас не сум било која, не сум без мозок и без карактер! Јас сум Јована Јеремиќ и мора да ме почитувате! Ако ветувате нешто и ако сме се договориле, за претставата, дека ќе дојдете, тогаш така треба да биде – продолжи таа, а потоа искина низа хартии.

– Смири се, те молам! Па, и самата знаеш дека е глупост, не се вознемирувај – рече нејзиниот колега.

Да ве потсетиме дека неодамна сопственикот на Пинк, Жељко Митровиќ, најави отпуштања, по што го распушти целиот театар Одеон.

Од тој момент, никој на телевизија не беше рамнодушен, па речиси никој од презентерите не проговори за тоа со медиумите.

