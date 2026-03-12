Драма при слетување во Пукет: Авионот го изгуби предното тркало, 133 патници беа евакуирани

Авион на „Ер Индија експрес“ што полетал од Хајдерабад во среда имал сериозен инцидент при слетувањето на меѓународниот аеродром Пукет во Тајланд, кога предниот слетувачки трап на авионот бил оштетен. Според индиските медиуми, авионот „Боинг 737 Макс 8“ се лизнал на пистата за време на таканареченото цврсто слетување, по што се скршило предното тркало на слетувачкиот трап.
Фотографиите од местото на настанот покажуваат авион со оштетен преден дел кој останал на пистата.
Во авионот имало 133 патници, и сите биле безбедно евакуирани по инцидентот и префрлени во чекалната на аеродромот. Досега нема извештаи за повредени, објави NDTV .
Another video of a very rough landing at PhuketA flight from Hyderabad (India) to Phuket with Air India Express literally dug into the runway, and the Boeing was left without landing gear. https://t.co/UABuoXhzL4 pic.twitter.com/bMVfY1rwTe— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026
По инцидентот, аеродромските власти ја затворија пистата до 18:00 часот по локално време, со цел да го отстранат оштетениот авион и да спроведат безбедносна проверка на пистата.
Итните служби веднаш интервенираа за да ја обезбедат областа и да ја осигурат безбедноста на патниците и екипажот.
Nose gear SNAPS on landing — Air India Express Boeing 737 MAX 8 skids off the runway at Phuket Airport133 passengers on board. Zero injuries. Plane still blocking the runway. pic.twitter.com/YsQB4m63dq— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026
Предниот трап за слетување е клучен дел од системот за слетување и контрола на земјата на авионот, бидејќи обезбедува стабилност и контрола за време на движењето на пистата, полетувањето и слетувањето.
Efforts are underway to remove the aircraft from Runway 09 of Phuket Airport (PHK) that had issued a Notice to Airmen (NOTAM) from 12:08 PM to 6:00 PM for the temporary closure of the runway on March 11, 2026.Initial information suggested a hard landing, resulting in damage to… https://t.co/EUP5NxZZsf pic.twitter.com/MeykTD2yzO— FL360aero (@fl360aero) March 11, 2026
Портпаролот на аеродромот во Пукет го потврди инцидентот.
„Потврдуваме дека нашиот лет Хајдерабад-Пукет имаше проблем со предното тркало на аеродромот во Пукет. Екипажот ги следеше сите стандардни процедури и патниците беа безбедно излетани од авионот“, се вели во соопштението.
The post Драма при слетување во Пукет: Авионот го изгуби предното тркало, 133 патници беа евакуирани appeared first on Во Центар.