ДРАСТИЧЕН ПАД НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ВЛЕГЛЕ 209 МИЛИОНИ ЕВРА, ЧЕТИРИ ПАТИ ПОМАЛКУ ОД ЛАНИ

Во третиот квартал од 2025 година, кога наместо влез на пари, регистриран е вкупен нето-одлив од 21,8 милиони евра.

Странските директни инвестиции (СДИ) во земјава за првите девет месеци од 2025 година изнесуваат 209,4 милиони евра, што претставува драстичен пад во споредба со истиот период минатата година, кога тие надминуваа 840 милиони евра, покажуваат најновите податоци на Народната банка за позначајни движења во платниот биланс.

Според податоците, состојбата е особено лоша во третиот квартал од 2025 година, кога наместо влез на пари, регистриран е вкупен нето-одлив од 21,8 милиони евра. Овој негативен тренд во периодот јули-септември е резултат на големите одливи кај должничките инструменти (73,2 милиони евра) и повлекувањето пари по основ на реинвестирана добивка (3 милиони евра), иако во истиот период имало прилив од 54,5 милиони евра кај сопственичкиот капитал.

Гледано кумулативно од почетокот на годината до септември, позитивниот биланс од 209,4 милиони евра се должи главно на компаниите кои решиле да ја реинвестираат добивката во земјава (272,6 милиони евра) и на вложувањата во сопственички капитал (208,2 милиони евра). Меѓутоа, вкупниот износ е значително намален поради големите нето-одливи кај должничките инструменти кои достигнаа 271,4 милиони евра, што укажува на тоа дека домашните фирми повеќе враќале заеми кон странство отколку што се задолжувале.

Покрај падот на инвестициите, економската слика ја надополнува и стапката на инфлација. Иако шокот од 2022 година кога инфлацијата достигна пик од 14,2% е поминат, ценовните притисоци не се целосно исчезнати. Инфлацијата се стабилизира, но останува упорна на ниво помеѓу 3,5% и 4,0%, колку што изнесуваше во третиот квартал од 2024 година, што сугерира дека трошоците за живот и понатаму остануваат предизвик