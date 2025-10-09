Драстични разлики: Фотографиите од луѓето во Газа пред и за време на војната покажуваат каков е животот во сенката на гладот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Поминаа две години откако Израел ја започна војната во Газа, а животот во тој дел од земјата никогаш не бил потежок.Според извештајот на Министерството за здравство на Газа од вторникот, најмалку 67.173 лица се убиени, а уште 169.780 се ранети.Израел ја започна војната по терористичките напади на 7 октомври 2023 година, кога Хамас и неговите сојузници убија повеќе од 1.200 луѓе и зедоа 251 заложник во Газа. Меѓународните експерти, вклучувајќи ја Меѓународната асоцијација на научници за геноцид, две водечки израелски организации за човекови права и независна истрага на Обединетите нации, заклучија дека Израел извршил геноцид врз Палестинците во Газа – обвинение што израелската влада постојано го негира.Животот одамна стана борба за опстанок за луѓето од Газа.Со месеци, Махмуд Набил Фараџ и неговото семејство преживуваат само со еден оброк на ден. Но, имало многу денови кога тој немал друг избор освен целосно да ги прескокнува оброците за да можат барем неговиот син и ќерка да јадат нешто.„Ова се најтешките денови што некогаш сме ги доживеале. Нашите деца се лишени од основната храна потребна за раст, а нашите тела станаа кревки и слаби поради недостаток на исхрана“, изјави тој за Си-Ен-Ен.Пред војната, Фараџ поседувал продавница за храна, а неговата сопруга водеше оптометриски центар. И двата бизниса беа уништени во израелските напади, како и нивниот дом.Фараџ рече дека пред војната, која започна пред две години, тежел 115 килограми, а сега тежи не повеќе од 70 килограми.„Лебот не е доволен за преживување“Ејад Амави ги гледа своите деца како ослабуваат и покрај неговите најдобри напори да ги нахрани и да ги одржи здрави. Тој вели дека ослабеле, а најмладиот син Јусеф (4) страда од воспаление на црниот дроб и цревни инфекции предизвикани од тешка неухранетост.„Сопругата и јас често не јадеме за да има доволно храна за децата. Ние, возрасните, ги намалуваме порциите, особено лебот, за да можат децата да јадат. Но, само лебот не е доволен за да се преживее без хранлива храна. Дури и денес, месото, јајцата, пилешкото и другите основни хранливи прехранбени производи не се дозволени“, рече тој.Амави и неговото семејство биле раселени во Деир ал-Балах поради жестокото бомбардирање во неговата населба во Газа. Тој рекол дека не јаделе нормално од почетокот на војната.Тој вели дека војната го променила секој аспект од животот на неговото семејство. Неколку негови роднини биле убиени, а некои членови на семејството биле ранети.„Немаме огледало“„Бев изненаден колку многу се променив во изгледот. Веќе немаме огледала и не сум се видел себеси долго време“, рече Мохамед Саид Ал-Хатиб по првичниот шок кога ја видел својата слика кога еден пријател ја направил.Тој тежел 143 килограми кога започнала војната во Газа, додека сега има околу 90.„Животот на моите деца драстично се промени: нема училишта, нема здравствена заштита, нема соодветна храна или чиста вода. Болести ги опкружуваат од сите страни“, изјави тој за Си-Ен-Ен.Домот на Ал-Хатиб и речиси сè што поседуваше неговото семејство беше уништено одамна, и тие мораа да се преселат повеќе од шест пати, живеејќи во шатори и изнајмени станови низ Газа.

