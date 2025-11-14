Дрвената даска за сечење ќе биде „магнет за мувла“ ако се чува на ова место во кујната

0 SHARES Сподели Твитни

Дрвената даска за сечење може да содржи мувла, особено ако ја оставите на заедничко место во вашата кујна.

Како што температурите паѓаат, може да забележите дека влажноста во вашата кујна се зголемува, што пак може да доведе до раст на мувла, особено кога го вклучуваме греењето и ги држиме прозорците затворени.

Според Кејтлин Кинг, извршен директор на Wrap Your Kitchen, вашата даска за сечење може да содржи повеќе мувла отколку што можеби мислите.

„Повеќето луѓе не сфаќаат дека нивната дрвена даска за сечење е еден од најголемите „магнети за мувла“ во кујната. Во текот на зимата, кога нивото на влажност во затворен простор се зголемува, овие даски стануваат место за размножување на бактерии и мувла“, рече таа.

Потоа таа објасни зошто овие даски за сечење се толку склони кон раст на мувла и како правилно да ги чистите.

„Секој пат кога сечкате зеленчук, сечете месо или подготвувате храна на дрвена даска, микроскопски честички продираат во дрвото. Додадете ја влагата од садовите за миење садови и сте создале совршена средина за наталожување и размножување на спорите на мувла“, рече таа.

Овој проблем може да се влоши во постудените зимски месеци кога кујните се потопли и повлажни. Ова може да доведе до насобирање на кондензација, што значи дека на вашите дрвени даски за сечење ќе им треба подолго време за сушење, а овие услови ќе го поттикнат растот на мувлата.

Експертот вели дека складирањето на вашата даска во плакар пред целосно да се исуши ја задржува влагата внатре, обезбедувајќи совршена темна, влажна средина за развој на мувла.

Исто така, треба да избегнувате да ја оставате вашата даска за сечење потопена во вода подолг временски период, бидејќи тоа ќе ѝ овозможи на водата да навлезе длабоко во дрвото. Знаците вклучуваат темни дамки, мирис на мувла или тврдоглави дамки што нема да се измијат.

Започнете со миење со топла вода и детергент, потоа испрскајте ја даската со неразреден бел оцет и оставете ја да отстои пет минути пред да ја исплакнете. Киселоста ги убива бактериите и мувлата.

За тврдоглави дамки и мириси, посипете ја даската со крупна сол и истријте ја со половина лимон. Солта делува како абразив, додека природната киселост на лимонот дезинфицира.

Измешајте сода бикарбона со вода за да направите паста, нанесете ја на дамките и оставете ја 10 минути пред да ја триете. Ова помага во отстранувањето на длабоко вкоренетите дамки и ги неутрализира мирисите.

Погрижете се штицата да се исуши правилно така што ќе ја поставите исправено на решетка за садови или ќе ја потпрете на ѕид за да може воздухот да циркулира од двете страни. Никогаш не ја ставајте на рамна површина и не ја складирајте додека не се исуши целосно.

