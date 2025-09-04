Дрејк отворено проговори за пластичните операции откако беше исмејуван поради неговите „лажни“ стомачни мускули: „Претерав“ (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Канадскиот рапер Дрејк предизвика реакции откако објави фотографија од своите стомачни мускули на својот Инстаграм профил. Многумина се сомневаа дека направил пластична операција, а сега раперот проговори за тоа.Имено, во јуни, раперот сподели фотографија направена во огледало, со опис: „Сосема сум буден во текот на ноќите што ги одделуваат момците кои се посветуваат на својата работа сè додека не ја завршат како што треба од момците кои само пишуваат“.Заедно со фотографијата, тој објави и видео на кое трча низ паркот без маица.Сепак, наместо пофалби, тој беше пречекан со бран коментари и критики на социјалните мрежи. Многумина го обвинија дека стомачните мускули на фотографијата се резултат на козметички процедури, а не на тренинг.„Престани да си играш! Единственото место каде што трчаше беше кај хирургот“, „Тие стомачни мускули се лажни“, „Рацете и градите се продаваат одделно“, беа само дел од коментарите под објавата.Дрејк сега, речиси три месеци подоцна, отворено проговори за целата ситуација во подкастот „Not This Again“ чиј водител е Боби Алтоф.„Луѓето мислат… Имавте операција“, рече водителката, осврнувајќи се на гласините за операција на стомакот. „Дали го направивте тоа?“, го праша таа.„Не. Луѓето исто така велат дека сум направил корекција на задникот, нели? Не знам дали мојот задник изгледаше лудо кога влегов овде, нели?“, одговори раперот на шега.

Тој го објасни и контекстот на фотографијата: „Мислам дека штотуку се вратив дома од теретана. Бев испотен на таа фотографија.“Сепак, тој призна дека дополнително ја изменил фотографијата: „Можеби отидов на Facetune и додадов некои детали, знаете? Кога можете, направете го тоа. Извинете, само сум искрен. Можеби ја зголемив сатурацијата или нешто слично. Мислам дека претерав. Претерав.“

