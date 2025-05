„Државната награда „Гоце Делчев“ доделена за научен придонес“

0 SHARES Сподели Твитни

Денес, државната награда „Гоце Делчев“ за 2025 година беше врачена на група истакнати автори: проф. д-р Веселинка Лаброска, академик и проф. д-р Марјан Марковиќ, проф. д-р Коста Пеев, проф. д-р Васил Дрвошанов, проф. д-р Еленка Стоевска-Денчова, проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, проф. д-р Гоце Цветановски, д-р Ангелина Панчевска, м-р Соња Миленковска, д-р Давор Јанкуловски, д-р Македонска Додевска, д-р Дарко Томовски, м-р Ѓорѓе Геновиќ, постхумно на проф. д-р Аритон Поповски, проф. д-р Маријана Киш и проф. д-р Убавка Гајдова, за нивното научно дело „Македонски дијалектен атлас“ (извлечен од картотеката-лексички материјали). Настанот за доделување на наградата се одржа во Собранието, со присуство на министерката за образование и наука, Весна Јаневска, која нагласи дека ова признание претставува општествено оддавање на чест за значајни научни остварувања во Македонија.

Научното дело „Македонски дијалектен атлас“, составено од групата автори, не само што ги претставува предизвиците и трудот на македонските дијалектолози во лексичкиот истражувачки процес, туку и нивниот долгогодишен ангажман во овој важен проект за македонистиката и славистиката. Во име на добитниците, проф. д-р Веселинка Лаброска подели искрени честитки и желби за поголеми успеси и признавање на постигнатите научни откритија во идниот период. Министерката Јаневска ја истакна обврската на државата да создава услови кои ќе го поттикнат развојот на науката и иновациите, додека Владимир претстави поддршка за националниот научен сектор со финансиски вложувања, законски измени и подобрување на регулативите.

Во согласност со овие заложби, беше истакнато дека е создаден Предлог Национална програма за научно-истражувачка дејност, како и нови законски решенија во високото образование кои ќе обезбедат повеќе можности за сите засегнати страни. Јаневска напомена дека е значително зголемен буџетот за наука на 680 милиони денари и покани научниците и истражувачите да аплицираат со иновативни проекти. Претседателот на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, академик Живко Попов, им го врачи признанието на добитниците, додека проф. д-р Лаброска истакна дека добивањето на ова признание претставува обврска за уште поголема сплотеност и соработка меѓу научните институции и заедници. Народот што го цени својот јазик, го цени и својот идентитет, додаде Лаброска.

The post „Државната награда „Гоце Делчев“ доделена за научен придонес“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: