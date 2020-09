Државниот секретар на САД Помпео му честиташе на Заев за премиерската функција

„Честитки до најновата земја-членка на НАТО и премиерот Зоран Заев за формирањето на нова влада“, напиша тој во своето обраќање на Твитер.

Помпео на Твитер ја сподели и се надоврза на амбасадорката на САД во земјава, Кејт Брнз.

Congrats to @NATO’s newest member and to Prime Minister @Zoran_Zaev on the formation of a new government. https://t.co/xffpb6V6hK

