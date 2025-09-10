Дрисла продолжува да гори, 2 пожари се под контрола, 23 се изгаснати – велат од ЦУК

Денеска до седум часот на територијата на Македонија има вкупно 29 пожари на отворен простор. Активни се четири пожари, два се под контрола, а изгаснати се 23 пожари.

АКТИВНИ:

1. Општина Липково: с.Никуштак и Општина Гази Баба: с.Булачани (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума);

2. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре);

3. Општина Струга 1: с.Татеши (борова шума);

4. Општина Струга 2: нас.Еленкамен (ниска вегетација).

ПОД КОНТРОЛА:

1. Општина Берово: Дрџински рид, м.в.Стојковото, с.Русиново (дабова, букова шума и папрат);

2. Општина Струмица: с.Куклиш (депонија).

ИЗГАСНАТИ:

1. Општина Студеничани: с.Варвара и с.Драчевица (мешана шума и ниска вегетација);

2. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште).

3. Општина Шуто Оризари: ул.Брсјачка Буна (ниска вегетација и ѓубре);

4. Општина Сарај: с.Крушопек (ниска вегетација);

5. Општина Гази Баба: ул.Финска (ѓубре);

6. Општина Бутел: с.Љуботен (ниска вегетација);

7. Општина Битола 1: кај ЈНА (ниска вегетација);

8. Општина Битола 2: с. Српци и с. Беранци. (ниска вегетација);

9. Општина Крушево 1: с.Пресил (стрниште и ниска вегетација);

10. Општина Крушево 2: с. Норово (деградирана шума);

11. Општина Струга 1: с.Лабуништа (ниска вегетација);

12. Општина Струга 2: с.Враништа (ниска вегетација);

13. Општина Кичево: с.Грешница (стрниште и ниска вегетација);

14. Општина Дебар: м.в.Три чешми до браната ХЕЦ Глобочица (ниска вегетација);

15. Општина Кавадарци: с.Кошани (ниска вегетација);

16. Општина Делчево: Градска депонија (ѓубре);

17. Општина Липково 1: с.Оризаре (ниска вегетација);

18. Општина Липково 2: с. Опае (ниска вегетација и стрниште)

19. Општина Старо Нагоричане: с.Стрновац (ниска вегетација);

20. Општина Тетово: с.Порој (ниска вегетација);

21. Општина Брвеница: с.Милетино (ниска вегетација).

22. Општина Штип: нас. Баби (ниска вегетација)

23.Општина Ѓорче Петров: во с. Орман (ниска вегетација)